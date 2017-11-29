Эр-Рияд, 29 ноября, 2017, 06:38 — ИА Регнум. Принц Абдалла ибн Мутаиб аль Сауд, ранее арестованный властями в рамках масштабной «антикоррупционной кампании», выйдет на свободу, передает Reuters.

Сделка с правосудием

Согласно официальному сообщению властей королевства, принц заключил сделку с правосудием и готов оплатить государству для урегулирования претензий «штраф» в $1 млрд.

Также сообщается, что на сделку с правосудием пошли еще трое высокопоставленных чиновников, обвиняемых Высшим комитетом по борьбе с коррупцией принца Мохаммеда бин Салмана в экономических преступлениях.

Напомним, 4 ноября власти Саудовской Аравии в рамках кампании по «борьбе с коррупцией» арестовали 11 принцев и 38 бывших министров.

По официальным данным, всего в рамках кампании был арестован 201 человек, среди которых члены правящей династии и другие представители элиты страны.