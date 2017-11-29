Якутск, 29 ноября, 2017, 06:34 — ИА Регнум. То, что государство будет помогать всем родителям, а не только тем, у кого уже не первый ребёнок — справедливо. В этом уверен депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Парламентарий назвал настоящей социальной поддержкой инициативы президента РФ Владимира Путина о выплате пособия на первого ребёнка в 10,5 тыс рублей и о помощи нуждающимся родителям с ипотекой.

Альберт Анкер. Юнная мать у постели спящего ребенка. 1875

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Предложение ежемесячно поддерживать семьи с первым ребёнком Федоту Тумусов счёл гораздо интереснее материнского капитала, который «лишь приближает отсроченное рождение второго и дальнейших детей».

«Поэтому справедливо — это здесь ключевое слово — будет помогать всем родителям, а не только тем, у кого родился уже не первый ребенок. И не менее справедливо, если эти 10 тысяч можно будет потратить на то, на что сочтут нужным сами родители, а не так, как укажут им чиновники», — подчеркнул депутат.

При этом он выразил сожаление, что с материнским капиталом сохраняется «неправильная ситуация»: внесённый Федотом Тумусовым законопроект, которым предлагалось тратить эти деньги на покупку автомобиля, был отклонён.

«Но, возможно, теперь, после решения президента, начнутся подвижки и в этом направлении», — надеется парламентарий.

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«И отдельно нельзя не отметить, что семьям со вторым и третьим ребенком теперь ограничат ставку ипотеки 6%: мера не только поможет самим родителям, но и даст стимул строительной отрасли. Так и должна выглядеть настоящая социальная поддержка!», — уверен Федот Тумусов.

При этом он, ссылаясь на социологов, констатировал, что «государство не может стимулировать рождаемость деньгами». Ряд минусов у инициативы нашли и якутяне, которые в целом скорее рады грядущей поддержке, но… «Не верно, по отношению к тем, кто уже родил. Но идея в правильном направлении», — пишут люди под постом депутата в соцсети.

Есть и опасения: «Лучше бы ипотеку прощали за каждого ребенка по 500 тыс хотя бы. Вот это был бы разговор, — также высказывается мнение. — А 10 тыс. в месяц только «яжматерей» простимулируют (на ежегодные роды, потому что нормальные мамы знают: на детей уходит куда больше денег, чем 10 тыс., а содержать их надо не только год, но и все 20 последующих лет».

Как сообщало ИА REGNUM, ежемесячная выплата на первого ребёнка будет введена в России с января 2018 года и коснётся семей со среднедушевым доходом до полутора прожиточных минимумов. Для нуждающихся семей президент предложил дотировать ипотеку. Если они решаются приобрести жилье в долгосрочный кредит, то все выплаты свыше 6% обещает взять на себя государство.

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