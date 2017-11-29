Вашингтон, 29 ноября, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли выступила в Совете безопасности ООН с критикой продолжающегося насилия в Южном Судане, передает Associated Press.

Gage Skidmore Никки Хейли

По словам Хейли, для противодействия насилию в Южном Судане «слов уже недостаточно» и США намерены добиваться действий.

«Соединенные штаты готовы предпринять дополнительные меры против правительства — или любой из сторон, не важно, — если они не будут содействовать прекращению насилия и облегчению страданий в Южном Судане», — заявила Хэйли.

При этом постпред США заявила, что именно правительство президента Сальвы Киира несет главную ответственность «за убийства, изнасилования и пытки в Южном Судане».

Напомним, гражданская война в Южном Судане фактически не прекращается с момента провозглашения независимости республики в 2011 году. Жертвами противостояния стали десятки тысяч человек, около четырех миллионов стали беженцами.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре постпред США в ООН Никки Хейли во время своего визита в Эфиопию, Южный Судан и Конго посетила лагеря южносуданских беженцев. По словам Хейли, беженцы рассказали ей душераздирающие истории.

Тем не менее Хейли все-таки провела «конструктивные» переговоры с президентом африканской республики Сальвой Кииром, поле чего разгневанные беженцы попытались с ней расправиться.

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