Мельбурн, Австралия, 29 ноября, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Парламент австралийского штата Виктория принял закон о легализации добровольной эвтаназии в штате с 2019 года, передает Associated Press.

Medodedentista.com.br Эвтаназия

Премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс заявил, что «гордится» тем, что его штат принял закон, разрешающий убивать больных.

«Сегодня я очень горжусь тем, что провел эту реформу и возглавил команду, которая будет осуществлять ее, — заявил Эндрюс, — и все викторианцы могут гордиться».

Впервые в Австралии закон об умерщвлении пациентов был принят в Северной Территории в 1995 году. Позднее закон субъекта федерации об эвтаназии был отменен под давлением христианской общественности.

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