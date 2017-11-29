Янгон, Мьянма, 29 ноября, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Сотни тысяч жителей Мьянмы посетили мессу, которую отслужил папа римский Франциск, передает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Очевидцы события отмечают, что на площади в Янгоне, возможно, собрались «все католики» Мьянмы, которых в азиатской стране не более 1% от общего населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября папа римский Франциск прибыл с визитом в Мьянму. С 1986 года это первый визит главы католической церкви в азиатскую страну.

Официально заявленной целью визита папы Франциска является «поощрение диалога и примирения» в ситуации с мусульманами-рохинджа, в геноциде которых обвиняют политическое руководство страны.

Тем не менее кроме мусульман в преимущественно буддийской Мьянме проживает примерно 660 тыс. католиков, и их отношения с властью и буддистским большинством тоже непростые.

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