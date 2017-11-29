Сеул, 29 ноября, 2017, 05:20 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи смогли «распознать» ракету, запущенную Северной Кореей в сторону Японии, сообщает Yonhap.

444.hu Ракета КНДР «Хвасон -14»

Согласно предположению военных, в ночь на 29 ноября Пхеньян запустил межконтинентальную ракету «Хвасон-14».

Как ранее заявлял Пхеньян, мобильная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14» (KN-20) способна преодолевать расстояние свыше 1000 километров.

Напомним, ранее 29 ноября Пхеньян провел запуск ракеты, которая упала в пределах исключительной экономической зоны Японии — в 250 км от северной префектуры Аомори.

Совет безопасности ООН уже анонсировал экстренное заседание в связи с очередными ракетными испытаниями Северной Кореи.