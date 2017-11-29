Вашингтон, 29 ноября, 2017, 03:13 — ИА Регнум. Поставки в Польшу американских авиационных ракет и ракетно-артиллерийских комплексов на сумму $500 млн одобрены Государственным департаментом США, сообщили в пресс-службе Управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Ракеты AIM-120 AMRAAM

Уточняется, что Варшаве будут поставлены 150 ракет AIM-120 AMRAAM — ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности ($250 млн). Также польские военные запросили у Вашингтона 25 комплексов HIMARS — ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения ($250 млн).

Отметим, что поляки также запросили у Вашингтона 61 оперативно-тактическую баллистическую ракету.

В Госдепе заявили, что Вашингтон согласен на поставку вооружений в Варшаву, поскольку «это будет способствовать реализации внешнеполитических целей США» «укрепит безопасность союзника по НАТО, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности в Европе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Пентагоне заявили о полученном от Госдепа одобрении на поставку Варшаве систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot в конфигурации «3+» с модернизированными сенсорами на сумму $10,5 млрд. Решение об экспорте вооружений принято в ответ на обращение польского правительства.