Тегеран, 29 ноября, 2017, 03:01 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что враждебность Саудовской Аравии по отношению к Ирану связана с внутренними и внешнеполитическими провалами королевства, передает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

В интервью государственному телевидению Ирана Рухани озвучил возможные причины, вызывающие агрессию саудитов в отношении Тегерана.

«Саудовская Аравия пытается разрешить две свои проблемы с помощью вражды с Ираном, — пояснил Рухани. — Прежде всего, она хочет скрыть свои неудачи в регионе. А, во-вторых, хочет скрыть свои внутренние проблемы».

Напомним, Иран и Саудовская Аравия фактически ведут друг против друга войну «чужими руками» — саудиты оказывают военную поддержку «правительственной коалиции» Йемена, Иран поддерживает правительство хуситов.

При этом агрессивные действия Саудовской Аравии против хуситов, действительно, все чаще встречаются с непониманием в регионе и за его пределами.

Так, блокада Йемена, объявленная в ответ на попытку хуситов совершить ракетный обстрел Эр-Рияда, закончилась международным остракизмом, осуждением даже со стороны ближайших союзников и была снята.

Также не все гладко для саудитов и в ситуации с неудавшейся отставкой премьер-министра Ливана Саада Харири, и в дипломатическом конфликте с Катаром, и во взаимодействии с «сирийской оппозицией», организовать которую пытается королевство.

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