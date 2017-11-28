Оттава, 29 ноября, 2017, 02:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо произнес покаянную речь, посвященную действиям правительства страны против ЛГБТ-сообщества, передает Associated Press.

JustinLing Джастин Трюдо

В своей речи в канадском парламенте Трюдо отметил, что практика дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и прочих представителей секс-меньшинств имела место совсем недавно, в 1950-х — 1980-х годах.

«Это не старая, давно забытая практика правительств, — отметил Трюдо. — Это систематически происходило в Канаде, в гораздо более поздние годы, чем кто-либо из нас хотел бы признать».

По словам Трюдо, государство постоянно «шпионило» за чиновниками, военными и полицейскими в барах, парках и даже у них дома и систематически увольняло служащих за гомосексуальное поведение. Премьер-министр считает это «охотой на ведьм».

«С позором, печалью и глубоким сожалением по поводу того, что мы сделали, я стою здесь сегодня и говорю: мы ошибались. Мы извиняемся. Мне жаль. Мы сожалеем… мы сожалеем», — завершил Трюдо свою покаянную речь.

Речь премьер-министра, а также его решение выделить 100 млн канадских долларов ($78 млн) жертвам дискриминации со стороны правительства были встречены в парламенте Канады овацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 ноября The Canadian Press написала, что лишившиеся работы на государственной службе представители сексуальных меньшинств Канады получат выплаты в размере свыше ста миллионов канадских долларов.

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