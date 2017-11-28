Москва, 29 ноября, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Должность главнокомандующего российскими Воздушно-космическими силами указом президента РФ теперь исполняет генерал-полковник Сергей Суровикин, 29 ноября пишет «Красная звезда».

Mil.ru Сергей Суровикин

«Указом Президента РФ от 22 ноября 2017 года генерал-полковник Сергей Суровикин, ранее командовавший войсками ВВО и до настоящего времени возглавляющий российскую группировку войск в Сирии, назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России», — пишет издание.

Отмечается, что именно под командованием Суровикина российская группировка войск в Сирии совместно с Сирийской Арабской армией достигла максимальных успехов в борьбе с международным терроризмом.

Напомним, Суровикин окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М. В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба ВС России.

С июня 2004 г. командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне. Затем командовал 20-й общевой­сковой армией. В ноябре 2008 г. назначен начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

С января 2010 года находился на должности главы штаба Приволжско-Уральского, позднее — Центрального военного округа (ЦВО). С апреля 2012 года проходил службу в центральном аппарате российского Минобороны.

В октябре того же года занял должность главы штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа (ВВО). С октября 2013 года — командующий войсками ВВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в российском Минобороны назвали нового командующего ЦВО: им стал генерал-лейтенант Александр Лапин, ранее занимавший должность начальника штаба российской группировки войск в Сирии.

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28 ноября генерала армии Дмитрий Булгаков сообщил, что бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев указом президента РФ назначен на должность командующим войсками ВВО.