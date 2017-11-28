Вена, 29 ноября, 2017, 02:13 — ИА Регнум. По итогам прошедшего 27−28 ноября в Вене заседания в формате «5+2» по молдавско-приднестровскому урегулированию был подписан протокол. В документе, опубликованном пресс-службой ОБСЕ, отмечается уже достигнутый прогресс в переговорах и указаны последующие шаги, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gospmr.org Флаг ПМР

Молдавия и ПМР договорились подписать до конца февраля 2018 года соглашение об участии приднестровского автотранспорта в международном движении. Решено также в течение 2018 года продвинуться в решении проблемы политических уголовных дел, заведенных в Молдавии на приднестровских чиновников, и разработке механизма гарантий выполнения договоренностей.

В документе также говорится, что участники встречи высказались за «ритмичную работу переговорного процесса на всех уровнях», и что стороны продолжат работу над вопросами социально-экономического характера (Молдавия и Украина настаивали на переходе к обсуждению вопросов политического урегулирования включая статус Приднестровья — прим. ИА REGNUM ).

Последний тезис в Приднестровье считают принципиально важным. «Это важная сфера, которая не исчерпывается теми вопросами, которые удалось обсудить в ходе текущего заседания. Их гораздо больше: есть проблемы в сфере железной дороги, вопросы, связанные с работой банков и многие другие аспекты, которые сегодня находятся на столе переговоров и от решения которых зависит уровень жизни людей», — подчеркнул по итогам встречи глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Он также сообщил, что приднестровская сторона довела до сведения всех участников «Постоянного совещания…» принципиальную позицию о недопустимости установления совместного контроля Молдавии и Украины на приднестровско-украинской границе.

По словам спецпредставителя ОБСЕ Вольфа Дитриха Хайма, год австрийского председательства в организации показал важность работы на трех уровнях переговорного процесса — экспертных групп сторон, прямого политического диалога руководителей и совместных усилий посредников и наблюдателей формата «5+2».

«Сегодняшняя успешная встреча в формате «5+2» является результатом года целеустремленной работы рабочих групп и политических представителей в переговорном процессе, при поддержке миссии ОБСЕ. Динамика, основанная на конкретных результатах, является очевидным результатом личной вовлеченности лидеров обеих сторон в течение последних двух месяцев, что было подчеркнуто их встречей на мосту Гура Быкулуй-Бычок, чтобы отметить его открытие через 25 лет. Оба лидера (имеются в виде президент ПМР Вадим Красносельский и премьер-министр Молдавии Павел Филип — прим. ИА REGNUM ) заявили прессе о своей приверженности обеспечению дальнейшего прогресса в процессе урегулирования», — отметил глава Миссии ОБСЕ в Молдавии Майкл Скэнлан.