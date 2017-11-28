Скопье, 29 ноября, 2017, 01:07 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 человек были арестованы в Македонии 28 ноября по делу о беспорядках в здании парламента страны в апреле 2017 года. В числе арестованных — бывший министр внутренних дел Митко Чавков, возглавлявший на тот момент управление безопасности, а также несколько бывших депутатов и лидеров протестных акций.

Арест

По сообщениям СМИ, все арестованные обвиняются в «террористическом нападении, направленном против Конституции и безопасности Республики Македония», за что им может грозить не менее десяти лет лишения свободы.

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский назвал произошедшие аресты актом политического преследования «свободно мыслящих македонцев и граждан, которые выразили свою позицию против албанской платформы». «Это насилие власти против тех, кто думает о Македонии. Это не справедливость, законы и конституция более недействительны, это порабощённое государство», — заявил он.

В то же время Груевский выразил уверенность, что «народная борьба против хунты во власти» будет продолжена. «Этот бой будет трудным, долгим, но он должен привести к победе и приведёт к победе», — сказал он.

Напомним, 27 апреля 2017 года в здании парламента в Скопье произошли беспорядки после того, как оппозиционный на тот момент Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) во главе с Зораном Заевым и проалбанские партии «Демократический союз за интеграцию», Движение «Беса» и «Альянса албанцев» в обход регламента избрали собственного спикера парламента — этнического албанца Талата Джафери.

В зал заседаний ворвались демонстранты, в результате чего ранения получили лидер СДСМ и ещё ряд депутатов. В ходе расследования пострадавшими в результате беспорядков были признаны более 100 человек.

Поводом для действий оппозиции в парламенте послужил отказ президента Македонии Георгия Иванова вручать коалиции СДСМ и проалбанских партий мандат на формирование нового правительства из-за так называемой «Албанской платформы», подготовленной при непосредственном участии премьер-министра Албании Эди Рамы. Иванов заявил о вмешательстве Албании во внутренние дела страны и создавшейся угрозу суверенитету.

На протяжении двух месяцев в Скопье и других крупных городах Македонии проходили многотысячные акции протеста против перспективы введения албанского языка в качестве второго официального и других требований, выдвинутых албанскими политиками.

Между тем, вскоре после погрома в парламенте Георгий Иванов всё же поручил Зорану Заеву составление правительства, а 31 мая тот вступил в должность премьер-министра Македонии.