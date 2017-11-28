Лондон, 29 ноября, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Сумма выплат Великобритании Европейскому союзу в связи с Brexit составит порядка €60 млрд, пишет газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Соответствующая договоренность достигнута по итогам переговоров представителей Великобритании и ЕС. Более точная сумма компенсации определится после уточнения технических деталей: странам необходимо до деталей решить, как они будут рассчитываться по взаимным обязательствам.

Ожидается, что ситуация должна проясниться в ходе встречи британского премьер-министра Терезы Мэй и Дональда Туска, главы Европейского совета, запланированной на 4 декабря 2017 года. Окончательно сумма будет названа в марте 2019 года.

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Напомним, вопрос о компенсации Лондона Брюсселю в связи с выходом из состава ЕС обсуждается на протяжении долгих месяцев. Ранее Лондон не соглашался на запрашиваемые ЕС суммы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября британский министр финансов Филипп Хаммонд заявил, что возглавляемое им ведомство сформировало для этого резерв в £3 млрд, в подготовку к Brexit уже вложено £700 млн.