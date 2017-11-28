Саранск, 29 ноября, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Мордовия в так называемом «рейтинге Оливье», который подготовил Росстат, занимает лидирующую позицию среди регионов Приволжского федерального округа. При этом среди всех субъектов РФ республика попадает на второе место, обойти регион удалось только Калмыкии, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на статистические данные.

AlMare Салат Оливье

Рейтинг рассчитывается исходя из стоимости набора продуктов питания, необходимого для приготовления порции салата «Оливье» на четверых человек. В состав продуктового набора входят консервированные огурцы и зелёный горошек, картофель, морковь, яйца куриные, варёная колбаса, репчатый лук и майонез.

Жителям Мордовии приготовление салата к новогоднему столу обойдется в 229,54 рубля, однако по сравнению с данными за 2016 год стоимость ингредиентов для блюда выросла на 1,05% в республике.

Самый дорогой салат — на Чукотке, стоимость набора продуктов питания для него составляет 526,32 рубля, что ниже прошлогоднего уровня на 2,45%. В среднем житель России потратит на «Оливье» 311,83 рубля или на 1,21% больше, чем в прошлом году.

Аналогичным образом Росстат рассчитал цену салата «Сельдь под шубой». В этом рейтинге Мордовия также опередила все регионы ПФО, расположившись на четвертой позиции при сравнении данных всех субъектов РФ. Для приготовления салата потребуется сельдь соленая, картофель, свёкла, морковь, яйца, лук и майонез. В Мордовии он будет стоить 122,71 рубля, что на 6,43% меньше, чем в преддверии 2017 года.

Самая дешевая «Сельдь под шубой» — в Курской области, цена ингредиентов составила 117,57 рубля. Самая дорогая — вновь для жителей Чукотского автономного округа, набор продуктов питания для салата здесь стоит 362,79 рубля. В среднем по России приготовление этого блюда обойдется в 152,54 рубля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инфляция в Мордовии по итогам октября зафиксирована на уровне 0,1%, что ниже среднероссийского показателя роста цен. С начала 2017 года продовольственные товары в республике подешевели на 0,4%.

В течение этого года дефляция в Мордовии фиксировалась по итогам марта, мая, июня, августа и сентября.