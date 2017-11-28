Киев, 29 ноября, 2017, 00:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство финансов США якобы готовит новый список российских предпринимателей, которые попадут под американские санкции. Об этом накануне, 28 ноября, сообщает УНИАН.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР В ожидании санкций

«В конце января должен быть подготовлен министерством финансов Соединённых Штатов с помощью всех американских институтов соответствующий список. Этот список сам по себе будет очень важным рычагом воздействия и рычагом давления на Россию», — заявил Климкин.

По словам украинского министра иностранных дел, Киев работал с американскими властями по вопросу принятия соответствующего акта «о противодействии российскому влиянию». Якобы этот новый американский проект не только расширяет формальный список российских юридических и физических лиц, попадающих под санкции, но и саму «логику санкций».

«Я знаю, что наши американские друзья и партнёры очень серьёзно работают над этим списком. И сам факт продвижения этих санкций, я считаю, должен служить очень хорошей возможностью для нас — повысить давление на Россию. Разумеется, в координации с Европейским Союзом», — подчеркнул Климкин.