Москва, 28 ноября, 2017, 23:53 — ИА Регнум. В клубе «16 тонн», расположенном в Пресненском районе Москвы, вечером 28 ноября произошёл пожар. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Пожарные

«В клубе «16 тонн», расположенном по адресу: улица Пресненский Вал, 6, произошло возгорание. На место прибыли пожарные, проводится эвакуация людей», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что из издания были эвакуированы около 40 человек.

Отмечается, что площадь пожара составляет около десяти метров. На данный момент возгорание локализовано.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

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