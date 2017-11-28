Вашингтон, 28 ноября, 2017, 23:50 — ИА Регнум. Государственный секретарь США заявил, что его страна совместно с европейскими союзниками посредством санкций выступает за то, чтобы привлечь законного президента Сирийской Арабской республики Башара Асада к ответственности «за преступления против его собственного народа». Об этом Тиллерсон заявил сегодня, 28 ноября, выступая в вашингтонском Международном научном центре имени Вудро Вильсона.

Kremlin.ru Башар Асад

«С начала сирийского кризиса страны Евросоюза вложили более €5,5 млрд на стабилизацию гуманитарной обстановки и поддержку местных жителей», — рассказал Тиллерсон.

Напомним, в конце октября 2017 года Тиллерсон заявил, что власти США хотят видеть Сирию единой, но без Башара Асада.

Стоит отметить, что тезис о необходимости немедленного ухода Башара Асада для продолжения сирийского урегулирования был выдвинут администрацией предыдущего президента США Барака Обамы.

Однако с приходом Дональда Трампа в Белый дом риторика администрации США по отношению к Асаду несколько смягчилась. В какой-то момент власти США заявили, что им все равно кто будет руководить Сирией и требование «Асад должен уйти» они снимают.

Сразу после этого последовала провокация с химическим оружием в населенном пункте Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб. После этого Трамп под давлением его внутриполитических врагов из Демократической партии США вынужден был снова встать на курс администрации Обамы в отношении Сирии.