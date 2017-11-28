Вашингтон, 28 ноября, 2017, 23:42 — ИА Регнум. США и Европа противопоставляют «агрессии Москвы» согласованную политику антироссийских санкций, заявил 28 ноября американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тьфу

«США и Европа стоят плечом к плечу с 2014 года, противодействуя российской агрессии совместной санкционной политикой», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом Рекс Тиллерсон выразил надежду на то, что в результате санкционного воздействия Россия «сделает шаг назад» в виде выполнения своих обязательств в рамках «Минских соглашений». По сложившейся американо-европейской традиции, госсекретарь США игнорировал тот факт, что Россия является не стороной, а одним из гарантов «Минских соглашений».

«Мы надеемся, что Россия сделает шаги в сторону восстановления полного суверенитета Украины и ее территориальной целостности и полностью выполнит свои обязательства в рамках «Минска», позволив затем начать восстановление нормальных отношений», — сообщил Тиллерсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября радиостанция «Голос Америки» сообщила, что новый закон США о санкциях против России будет включать в себя крупнейших российских предпринимателей с указанием объемов и источников их доходов, сведений об активах их родственников, а также информацию об их деловых контактах с зарубежными партнерами.