Кронштадт, Санкт-Петербург, 29 ноября, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Точная копия 180-мм артиллерийского орудия на железнодорожном ходу будет установлена в Кронштадте на территории мортирной береговой батареи «Демидов». Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Дарья Драй ИА REGNUM Батарея «Демидов»

Заброшенная батарея «Демидов» в составе Кронштадтской крепости в настоящее время восстанавливается военнослужащими бригады железнодорожных войск ЗВО как объект культурного наследия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, более 200 военных железнодорожников и инженеров занимаются очисткой и подготовкой площадки в заболоченной местности, на которой затем укладывается железнодорожное полотно. На рельсах будет установлена копия артиллерийской установки времен Великой Отечественной войны.

С ходом этих работ знакомит читателей фоторепортаж «Для кронштадтского «Патриота» уложат военную железную дорогу».

Все работы идут без привлечения тяжелой строительной техники, ради сохранения всех элементов объекта культурного наследия.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство военной железной дороги

Как напоминают в пресс-службе ЗВО, в годы войны боевой расчет железнодорожной орудийной установки в Кронштадте, постоянно перемещаясь, вёл огонь по позициям блокировавших Ленинград вражеских войск на расстоянии до 40 километров, всегда оставаясь неуязвимым.

«Здесь находились пушки на железнодорожном ходу, транспортеры ТМ-180, мощные орудия, которые могли занимать позиции и вести огонь по немцам в районе Петергофа и финнам в районе Териоки», — отмечает историк Роман Шапошников.

Как сообщало ИА REGNUM, участок железной дороги Кронштадтской крепости станет частью будущего военно-патриотического парка «Патриот» Западного военного округа. Создание в Кронштадте парка «Патриот» может быть утверждено постановлением правительства РФ зимой или весной 2018 года.

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