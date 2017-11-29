В Кронштадте установят точную копию пушки, бившей по немцам и финнам
Кронштадт, Санкт-Петербург, 29 ноября, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Точная копия 180-мм артиллерийского орудия на железнодорожном ходу будет установлена в Кронштадте на территории мортирной береговой батареи «Демидов». Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
Заброшенная батарея «Демидов» в составе Кронштадтской крепости в настоящее время восстанавливается военнослужащими бригады железнодорожных войск ЗВО как объект культурного наследия.
Как уже сообщало ИА REGNUM, более 200 военных железнодорожников и инженеров занимаются очисткой и подготовкой площадки в заболоченной местности, на которой затем укладывается железнодорожное полотно. На рельсах будет установлена копия артиллерийской установки времен Великой Отечественной войны.
С ходом этих работ знакомит читателей фоторепортаж «Для кронштадтского «Патриота» уложат военную железную дорогу».
Все работы идут без привлечения тяжелой строительной техники, ради сохранения всех элементов объекта культурного наследия.
Как напоминают в пресс-службе ЗВО, в годы войны боевой расчет железнодорожной орудийной установки в Кронштадте, постоянно перемещаясь, вёл огонь по позициям блокировавших Ленинград вражеских войск на расстоянии до 40 километров, всегда оставаясь неуязвимым.
«Здесь находились пушки на железнодорожном ходу, транспортеры ТМ-180, мощные орудия, которые могли занимать позиции и вести огонь по немцам в районе Петергофа и финнам в районе Териоки», — отмечает историк Роман Шапошников.
Как сообщало ИА REGNUM, участок железной дороги Кронштадтской крепости станет частью будущего военно-патриотического парка «Патриот» Западного военного округа. Создание в Кронштадте парка «Патриот» может быть утверждено постановлением правительства РФ зимой или весной 2018 года.
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