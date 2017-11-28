Токио, 28 ноября, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Запущенная КНДР баллистическая ракета могла упасть в море в пределах исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщает NHK со ссылкой на японские власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Как передаёт телеканал, правительство Японии в ближайшее время соберётся на внеочередное заседание для обсуждения очередного ракетного испытания Пхеньяна.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о ракетном запуске.

«Президент был оповещён о ситуации в Северной Корее, когда ракета ещё находилась в воздухе», — написала она на своей странице в Twitter.

Напомним, вечером 28 ноября КНДР запустила баллистическую ракеты в сторону Японии. Пуск был произведён с площадки в районе населённого пункта района Пхёнсон провинции Пхёнан-Намдо.

Тип выпущенной ракеты пока не установлен. Ранее сообщалось, что южнокорейские военные анализируют ситуацию во взаимодействии с коллегами из США.