Вашингтон, 29 ноября, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Европейские партнеры по НАТО должны следовать ранее достигнутым договоренностям и увеличить объем отчислений на оборону до 2% от ВВП, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, 28 ноября сообщает пресс-служба государственного департамента.

Призыв дяди Сэма

«США продолжат расширять поддержку (ЕС), чтобы укрепить «защитный зонтик» в регионе. Наши европейские партнеры должны взять на себя большую ответственность в обеспечении собственной безопасности», — заявил государственный секретарь США.

Тиллерсон вновь напомнил европейским партнерам о необходимости увеличения военных расходов до 2% от ВВП.

«Албания, Хорватия, Франция, Венгрия и Румыния недавно вновь взяли на себя обязательство увеличить военные отчисления до 2% от ВВП. Эти государства знают, что они должны вкладывать средства в безопасность, чтобы защитить свою свободу», — добавил государственный секретарь США.

«Если мы откажемся от выполнения своих обязанностей, мы лишимся суверенитета. А если у нас не будет суверенитета, у нас не будет свободы», — заявил Тиллерсон.

Напомним, власти США неоднократно призывали своих европейских партнеров по НАТО увеличить объем военных отчислений на протяжении последних 64 лет, начиная с 1953 года, когда впервые данное требование было выдвинуто 34-й президентом США Дуайтом Дэвидом Эйзенхауэром.

В настоящий момент оборонный бюджет НАТО более чем на 70% зависит от финансовых отчислений со стороны США.