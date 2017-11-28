Вашингтон, 28 ноября, 2017, 22:31 — ИА Регнум. США в Арктике отстают от России и других государств, в то время как важность водных путей этого региона приобретает всё большее значение, заявил 28 ноября госсекретарь США Рекс Тиллерсон в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона.

Rosatom.ru Атомный ледокол «Россия»

Руководитель Госдепартамента заявил аудитории, что «Россия сделала Арктику своим стратегическим приоритетом, и даже Китай строит ледоколы».

«Почему они строят ледоколы, хотя не являются арктической державой? Они осознают важность этих путей», — подчеркнул Тиллерсон, отметив что для США Арктический регион «крайне важен».

Напомним, геологические службы России и Канады намерены провести переговоры по вопросу границ континентального шельфа в Арктике. Данная инициатива была представлена в 2016 году российской стороной на саммите арктических государств, состоявшемся в Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, уникальный российский атомный ледокол проекта 10 510 «Лидер» в случае необходимости станет боевым кораблем с ракетным, артиллерийским или противолодочным вооружением. Как считают эксперты, главной задачей вооруженного атомохода станет проводка и прикрытие конвоев.