Москва, 28 ноября, 2017, 22:30 — ИА Регнум. МЧС объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье в ночь на 29 ноября. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Снег

«В связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие 1−3 часа с сохранением в первой половине ночи 29 ноября местами по городу Москве и Московской области ожидается снег местами сильный, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало водителей проявлять осторожность на дорогах, значительно понизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений, опережений.

Напомним, ранее сегодня в «Центре организации дорожного движения» сообщили, что из-за снегопада в Москве увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. За последние два дня в городе было зафиксировано около 3 тысяч аварий.

Столичные власти рекомендовали автомобилистам по возможности пересаживаться на общественный транспорт.