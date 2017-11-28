Москва, 28 ноября, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поспорил с заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Еленой Мизулиной (Омская область) о том, что деятельность советского государства была направлена на разрушение традиционного образа семьи. Спор имел место сегодня, 28 ноября, на заседании координационного совета при президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы.

Советский плакат

Во время своего выступления Мизулина заявила о необходимости коренной реформы Семейного кодекса, а также о том, что образ традиционной семьи в России последовательно разрушался уже с 1917 года.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей

Однако Путин с рядом высказываний Мизулиной не согласился.

«По поводу того, что изначально после 1917 г. вся деятельность государства была направлена на разрушение семьи — это не совсем так. Мне кажется, что это тоже слишком радикально вы высказались», — сказал президент.

Путин решил порассуждать на эту тему. Он напомнил, что изначально «свободная любовь» в примитивном виде декларировалась большевиками как обобществление женщин, но и это было не совсем так.

«Но это у людей с примитивным сознанием, с социалистическим, а у элиты совсем по-другому. У элит это было основано на положениях Маркса и Энгельса, в том числе на работе Энгельса о семье, частной собственности и государстве», — напомнил Путин.

Он пояснил, что в своих работах Энгельс высказывал сомнение в том, что строгая моногамия является верхом добродетели. Российский лидер даже привел почти дословную цитату из работы Энгельса.

«Если строгая моногамия является верхом добродетели, то безусловную пальму первенства нужно отдать ленточной глисте: где в 40 тыс. ее члеников располагаются и мужской и женский аппараты, и она всю жизнь только тем и занимается, что совокупляется сама с собой», — сказал президент.

Но все это имело место на первых порах после 1917 года.

«То есть свободная любовь пропагандировалась и практиковалась, но позднее, мы знаем, как на парткомах и месткомах рассматривались семейные дела, как боролись за сохранение семьи. Это уже совсем была другая история. Так что и по ходу развития советского общества, по ходу развития институтов государства отношение к семье тоже менялось», — закончил свою мысль президент России.