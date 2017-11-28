Нижний Новгород, 28 ноября, 2017, 21:45 — ИА Регнум. В Нижегородской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017—2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» планируется построить комплекс для хранения ракетного топлива. Такая информация содержится на официальном портале госзакупок.

Roscosmos.ru РКН «Союз-У»

Стоимость контракта на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание комплекса хранения, подготовки и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, Нижегородская область» оценивается почти в 534 млн рублей. Комплекс должен быть построен к концу ноября 2021 года.

Заказчиком строительства выступает Роскосмос. Источником финансирования должен выступить федеральный бюджет. В 2017 году на реализацию проекта планируется направить 49,59 млн рублей, в 2018 году — 60 млн рублей, в 2019 году — 90 мн рублей, в 2020 году — 195 млн рублей, в 2021 году — 139,261 млн рублей.

Задачей комплекса будет прием с заводов-изготовителей топлива Т-1 и нафтила, его хранение, подготовка и выдача необходимого количества для отправки на космодромы и предприятия РКП.

Планируется, что в хранилище будет размещаться не менее 1400 тонн топлива Т-1 и 4200 тыс. тонн нафтила.

Оборудование комплекса должно быть работоспособно в любое время года и суток при температуре воздуха в помещениях от плюс 5 °C до плюс 35 °C, при относительной влажности воздуха не более 70% при температуре плюс 20 °C.

Надёжность комплекса хранения, подготовки и выдачи топлива (КХПВГ) характеризуется надёжностью его двух составных частей — системы приёма, хранения, подготовки и выдачи топлива Т-1 и системы приёма, хранения, подготовки и выдачи нафтила.

О месте размещения комплекса для хранения ракетного топлива на территории Нижегородской области в конкурсной документации не сообщается.