Зальцбург, Австрия, 28 ноября, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил российских спортсменок Ольгу Вилухину и Яну Романову от участия в любых мероприятиях под эгидой организации, сообщила 28 ноября пресс-служба IBU.

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Сообщается также, что спортсменки не смогут получить аккредитацию на посещение Олимпийских игр и связанных с ними мероприятий в любом качестве.

Напомним, Ольга Вилухина и Яна Романова вошли в число пятерых российских спортсменов, накануне пожизненно дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил.

МОК также лишил биатлонисток серебряных медалей Олимпийских игр 2014 гда в Сочи, завоёванных ими в спринте на 7,5 км.

Комментируя решение МОК, Ольга Вилухина заявила, что все её допинг-пробы были «чистыми» на протяжении 15 лет спортивной карьеры, включая и тест, по результатам которого её дисквалифицировали. Биатлонистка уверена, что против российских олимпийцев «работает какой-то жуткий конвейер» — лишение медалей приобретает массовый характер.

Яна Романова также назвала решение МОК несправедливым, сообщив, что намерена доказать свою правоту. Спортсменка также заявила, что скорее выбросит свою медаль, чем вернет её.

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