Пекин, 28 ноября, 2017, 21:30 — ИА Регнум. На встрече советника президента Сирии с военными представителями Китая обсуждался вопрос участия подразделений китайского спецназа в боевых операциях в пригороде Дамаска Восточная Гута, сообщают 28 ноября сирийские СМИ.

U.S. Navy Китайские военные

В частности, сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб в одном из своих материалов сообщил, что 24 ноября министр иностранных дел Китая Ван И принял советника президента Сирии по политическим и информационным вопросам Бусейну Шаабан в ходе ее официального визита в КНР.

Министр Ван И выразил благодарность Дамаску помощь в борьбе с уйгурской террористической организацией «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ).

Представитель Сирии провела ряд встреч в военном ведомстве Китая. По информации анонимного участника сирийской делегации, основной темой обсуждения был вопрос участия китайского спецназа в уничтожении боевиков ИДВТ, выявленных сирийскими спецслужбами в Восточной Гуте.

Источник утверждал, что китайская сторона может направить в Сирию спецподразделение «Сибирские тигры» из Синцзянского военного округа и спецподразделение «Ночные тигры» из округа Ланчжоу.

Стоит отметить, что еще в 2015 году сирийское правительство разрешило КНР ввести пятитысячный военный контингент на территорию Сирии, а в Китае тогда же был принят антитеррористический закон, на основании которого Национальное собрание санкционировало участие подразделений китайской армии в боевых действиях в Сирии.

Напомним, ООН, КНР, Евросоюз, США, Казахстан, Киргизия и Афганистан признают «Исламское движение Восточного Туркестана» террористической группировкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможным введение режима перемирия в сирийской Восточной Гуте, так как там проводятся операции против террористов.