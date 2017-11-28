Вашингтон, 28 ноября, 2017, 22:30 — ИА Регнум. США продолжат укреплять отношения с ЕС и Великобританией, независимо от результатов Brexit, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, 28 ноября сообщает пресс-служба Государственного департамента.

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«США продолжат укреплять свои многолетние отношения с Великобританией и в то же самое время поддерживать прочные отношения с ЕС, независимо от результатов Brexit», — заявил Тиллерсон.

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«Мы не пытаемся оказать какое-либо влияние на переговорный процесс, но мы призываем Великобританию и ЕС вести переговоры без задержек… Мы предлагаем нашу беспристрастную дружбу обеим сторонам», — добавил глава внешнеполитического ведомства США.

Напомним, в марте 2017 года Великобритания инициировала процесс выхода из состава ЕС, сославшись на статью 50 Лиссабонского договора.

Великобритания должна урегулировать все спорные вопросы с ЕС до 29 марта 2019 года, когда королевство официально покинет Европейский союз.