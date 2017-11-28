Санкт-Петербург, 28 ноября, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга отправлен в отставку. Основанием для этого решения стало личное заявление Сергея Морозова. С ним прекращен служебный контракт, и он уволен с государственной гражданской службы Санкт-Петербурга.

Gov.spb.ru Сергей Морозов

Как сообщил 28 ноября пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов, распоряжение об увольнении Морозова подписал и.о. губернатора Александр Говорунов — он замещает Георгия Полтавченко на время краткого отпуска градоначальника.

Исполнение обязанностей председателя комитета по строительству возложено на заместителя председателя комитета Евгения Барановского.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 10 октября резко раскритиковал чиновников городского комитета по строительству в связи с невыполнением адресной инвестиционной программы. За девять месяцев 2017 года ведомство сумело потратить лишь 25,6% средств АИП.

«Строительный блок из года в год демонстрирует одни и те же проблемы. Одни и те же нерадивые подрядчики, по которым возникают потом уголовные дела, причем при участии бывших сотрудников комитета по строительству», — сказал Полтавченко на заседании городского правительства. «У нас нерадивые заказчики, а не нерадивые подрядчики», — подчеркнул градоначальник.

Эстафету критики подхватил вице-губернатор Игорь Албин. 30 октября он предупредил, что если по итогам года ситуация с выполнением АИП не будет выровнена, городской комитет по строительству и подведомственное ему ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» ждут кадровые решения.

Квалификацию сотрудников комитета Албин называл крайне низкой. Он обвинил комитет по строительству в медлительности при принятии решений. По словам Албина, комитет не справлялся с работой и в области долевого строительства. Вице-губернатор заявлял, что комитет занимался профанацией использования типовых проектов, а все объяснения подчинённых Албин называл «балалаечной риторикой».

Добавим, что одним из главных направлений деятельности комстроя в последние годы являлось завершение строительства стадиона «Санкт-Петербург» и других объектов к ЧМ-2018.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Морозов работал руководителем комстроя с 6 апреля 2016 года. До этого Морозов возглавлял СПбГКУ «Дирекция транспортного строительства». Предыдущий глава комитета по строительству Михаил Демиденко 25 февраля 2016 года был отправлен в отставку, о которой попросил в своем заявлении. Демиденко занимал свой пост с 19 августа 2013 года. Причиной недовольства предыдущим руководителем комитета по строительству стало отставание от графика при возведении стадиона на Крестовском острове.