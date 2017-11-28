Вашингтон, 28 ноября, 2017, 21:12 — ИА Регнум. 27 ноября Федеральный суд США опубликовал разъяснение о том, что военнослужащие США должны принимать на службу трансгендеров с 1 января 2018 года — тем самым суд частично заблокировал трансгендерную политику президента Трампа — его ранние постановления.

The U.S. Army ВС США

В прошлом месяце судья окружного суда США постановил, что приказ президента о запрете принимать новых транссексуалов в армию — а также потенциальном изгнании нынешних — не может вступить в силу, пока дело рассматривается в суде.

Судья Коллин Коллар-Котельли написала, что ее запрет означает, что военные должны продолжать следовать политике, установленной бывшим президентом Бараком Обамой «Меморандума — директивы от 30 июня 2016 года», который позволил транссексуалам служить в армии.

«На любое действие любого из Ответчиков, которое меняет этот статус-кво, наложен предварительный запрет», — написала Коллар-Котельли в служебной записке 27 ноября.

Дело началось после того, как Трамп в августе 2017 года издал президентский указ о том, что военные должны прекратить привлекать транссексуалов и не должны использовать средства из военного бюджета для оплаты гормонального лечения — после операций по смене пола и т.п.

Дополнительный меморандум также предоставил министру обороны Джеймсу Мэттису шестимесячный срок для оценки важности пребывания уже служащих транссексуалов в армии США.

В августе судья опубликовала длинную записку, сопровождающую ее постановление, в которой она заявила, что истцы по делу — «Национальный центр прав лесбиянок», а также «Адвокаты и защитники GLBTQ» — вероятно, добьются успеха, утверждая, что запрет президента нарушает Пятую поправку (лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на надлежащее судебное разбирательство и не должно привлекаться к ответственности дважды за одно и то же нарушение). Обе группы подали в суд в августе от имени шести неназванных военных и двух новобранцев.

«Суд считает, что ряд факторов, в том числе такое резкое отклонение от курса, необычные обстоятельства, связанные с нынешним парезидентом, и тот факт, что причины, приведенные им, не подтверждаются никакими фактами, а также недавнее опровержение этих причин самими военными — все это настоятельно рекомендует утверждать, что жалоба по поводу нарушения Пятой поправки от истца вполне обоснована», — цитирует октябрьское заявление судьи издание The Hill.