Москва, 29 ноября, 2017, 07:27 — ИА Регнум. «Век — это тот минимальный срок, по истечении которого такие масштабные и чувствительные для общества исторические события, как революция, могут обсуждаться беспристрастно и вне контекста текущей политической конъюнктуры», — заявил в РАН председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ, доктор экономических наук Сергей Нарышкин.

Совместное заседание РАН и РИО «Столетие Великой российской революции 1917 года. Научные итоги» 28 ноября 2017 года

Многостороннюю и объективную оценку места Октября 1917 года на совместном заседании Академии наук и РИО «Столетие Великой российской революции 1917 года: Научные итоги» пытались дать специалисты 28 ноября 2017 года. Спустя век, уверены историки, реально объективно оценить и осмыслить то непростое во всех смыслах время.

«Уже несколько раз изменились поколения, отгремели острые споры, коренным образом изменился весь социально-политический уклад. Вместе с тем и изменился угол зрения на революционную эпоху, — отметил Нарышкин. — Ведь каждое новое поколение историков адресует прошлому свои вопросы. Даже опираясь на одни и те же исторические источники, приходит к различным выводам».

О легендарных событиях столетней давности существует немало мифов, которые теперь развеяны. В частности, никакого штурма Зимнего дворца, так ярко показанного Эйзенштейном, не было. Более того, Временное правительство само себя дискредитировало, считает глава Эрмитажа Михаил Пиотровский. На выставке, открывшейся в бывшей царской резиденции, представлена документальная история февраля-октября 1917 года.

«Попав во дворец, он потерял всю свою харизму, — рассказал о Керенском глава Эрмитажа, — Дворец умеет ставить всех на место. Стало ясно, что у него смешное имя Александр Федорович, как у Александры Федоровны, вообще он где-то не там живет… Пребывание во дворце его принизило, и бежал он из дворца в женском платье, много получилось смешного».

На самом деле, по словам Пиотровского, был не штурм Зимнего, а погром: перевернутая мебель, разбитые вазы, проколотый штыками портрет царя Александра Второго. Все эти экспонаты выставки в Эрмитаже — свидетельство реальных событий, а не придуманных историй. Как реальны часы, остановившиеся в момент ареста Временного правительства. Они стояли 100 лет, но к юбилею их починили. Эрмитаж — немой свидетель Октября — вновь запустил «часы революции».

Ничего случайного, авантюрного и опереточного, как представлено в ряде нынешних художественных фильмов о революции, в Феврале — Октябре 17-го не было. Причины были более чем объективные. Главная из них — Первая мировая война.

«Большие войны совпадают по времени с революциями, — заявил ректор Московского института международных отношений МИД России, академик РАН Анатолий Торкунов. — Английская революция 17-го века разразилась на фоне 30-летней войны. В войну за независимость Соединенных Штатов, называемую также Американской революцией, вмешалось правительство Великобритании и другие иностранные государства. Французская революция непосредственно привела к серии войн, охвативших в начале — середине 18-го века всю Европу. Эти совпадения, разумеется, не случайны. Видимо, имеется взаимосвязь между большими войнами и революциями, конкретные механизмы которых зависят от обстоятельств, места и времени, но характеризуются известной общностью структуры, до конца еще не описанной и неизученной».

Представлять нашу революцию как авантюру Парвуса, который манипулировал Лениным, как марионеткой, ссужая его немецкими деньгами, нонсенс. Так не было и быть не могло, уверен ученый. В противном случае Октябрь 17-го не оказал бы такого влияния на мир.

«Революция имела колоссальный мировой резонанс, — подчеркнул Анатолий Торкунов. — Именно в силу этого, а также в силу временной продолжительности и глубины преобразований ее закономерно относят к числу поворотных в истории человечества, так называемых Великих революций…»

Главное мировое значение Октября 17-го года ученый видит в том, что революция «умерила аппетиты мировой политики, содействуя ее общей демократизации в 60-е, 70-е годы». «Появление принципов самоопределения и деколонизации, мирного разрешения международных споров и отказа от войны, во многом все это также заслуга советской дипломатии», — отметил ректор МГИМО, которая, как известно, стала продуктом государства, возникшего в результате Октябрьской революции 1917 года.

Вывод ученых состоит в том, что революцию нельзя рассматривать как абсолютное зло. При этом надо понимать, что произошла революция из-за неготовности государства отвечать на вызовы времени. И в этом ее главный урок.