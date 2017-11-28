Нижний Новгород, 28 ноября, 2017, 20:38 — ИА Регнум. В Семеновском районе Нижегородской области местного жителя подозревают в том, что он устроил пожар в доме, где в этот момент находились его сожительница и ее дочь. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, возгорание дома произошло 27 ноября 2017 года.

Поджог

Пожар обнаружили соседи. Им удалось спасти женщину, живущую в этом доме. Женщина была госпитализирована в больницу. Медики диагностировали у нее ожоги 30% тела и телесные повреждения, которые она получила во время эвакуации из горящего дома.

При разборе пожарища было обнаружено тело 13-летней девочки-инвалида, дочери хозяйки дома.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Тело мужчины, которого подозревают в поджоге дома, следователи нашли в бане с признаками самоубийства.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательств по уголовному делу.