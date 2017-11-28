Тюмень, 28 ноября, 2017, 21:12 — ИА Регнум. В рамках подготовки второго издания Красной книги ученые ТюмГУ провели исследование по выявлению численности редких видов насекомых и паукообразных и выяснили, что южнорусский тарантул становится многочисленным, сообщили 28 ноября в управлении стратегических коммуникаций университета.

George Chernilevsky Тарантул

По словам доцента кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Виталия Столбова, последние несколько лет численность тарантулов в Тюменской области увеличивается. Ученый предполагает, что это может происходить из-за глобального изменения климата.

Столбов добавил, что чаще всего тарантулы встречаются в южных лесостепных районах, где они могут появляться даже в антропогенных условиях — на приусадебных участках и в подвалах частных домов.

Тарантул чаще всего питается насекомыми, но для некоторых животных его яд может быть смертельным. Для человека укус такого паук не представляет опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в научном журнале PLoS One были опубликованы результаты исследования экологов, которые утверждают, что численность насекомых во всех заповедниках Германии сократилась в пять раз.

Ученые предполагают, что насекомые вымирают из-за гербицидов, используемых в сельском хозяйстве.

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