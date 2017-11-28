Киев, 28 ноября, 2017, 22:35 — ИА Регнум. События в Крыму и Донбассе вынуждают Украину искать защиты в НАТО. Так, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко прогнозирует, что Украина станет членом альянса тогда, когда станет для него полезной, а ВСУ будут совместимы с войсками стран НАТО.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Йенс Столтенберг

Литвиненко напомнил, что согласно стратегии национальной безопасности, принятой в мае 2015 года, ведущим направлением украинской внешней политики является вступление в ЕС и НАТО.

«Мы станем членами НАТО в том случае, если мы будем полезны НАТО, когда мы будем соответствовать критериям и достигнем должного уровня совместимости. Над этим надо работать, и мы над этим работаем. Убежден, хоть наша безопасность — это, прежде всего, наше дело, но, помогая нам, НАТО помогает себе», — сказал Литвиненко 28 ноября во время VIII Национального Экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию», передает пресс-служба СНБО.

По его словам, «вероятность открытого широкомасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины остается значительной».

Литвиненко считает, если России «не удастся добиться успеха в рамках дестабилизирующей кампании» на территории Украины, она может «возобновить военную агрессию».

В качестве доказательства «угрозы» он напомнил о создании 8-й и 20-й общевойсковой армии, четырех дивизий. При этом, заявил украинский чиновник, в России идет быстрое перевооружение воздушной армии Южного и Западного военных округов, куда поступают новые самолеты.

«Здесь также следует сказать о стремительном развертывании в «оккупированном» украинском Крыму, где русские создали A2/AD зону — зону запрещенного доступа с воздуха, с моря, с совершенно традиционной для российской военной машины целью — доминирование в Черноморском регионе», — пояснил Литвиненко.

Он высказал мнение, что «Украина является не единственным, но ключевым российским фронтом».

«Россия хочет вернуть свои позиции ведущей великой державы, используя для этого все инструменты силы. Русские активным образом вмешиваются во внутренние дела не только Украины, но и США, Великобритании, Испании, активно работают в информационном и кибернетическом пространствах. В частности, только за последние два года зарегистрировано три мощные волны кибератак против украинской критической инфраструктуры и органов государственной власти», — добавил Литвиненко.

Замсекретаря СНБО также считает, что Украина «способна победить в этой войне», но только при условии достижения успеха в реформах.

«Нашей стране нужно развитие: экономическое, социальное, развитие публичных институтов, укрепление Вооруженных сил, Нацполиции, СБУ, разведывательных органов, Государственной пограничной службы, Нацгвардии. Ведь нас ожидают новые вызовы», — подытожил Литвиненко.

Кроме того, во время включения из США в рамках участия в форуме спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в очередной раз заявил, что мирное урегулирование конфликта на востоке Украины зависит от президента РФ Владимира Путина. По его словам, «Путин ещё не принял окончательного решения по решению конфликта в Донбассе».

«Очевидно, что есть российское командование силами в зоне конфликта. Также есть местная власть, которую полностью поддерживает Россия. И кто принимает решение — это президент Путин. Президент Путин, я думаю, ещё не принял окончательного решения, что он хочет здесь сделать. И мы можем достичь соглашения, которое будет служить интересам всех — Украины, России и также западного сообщества, чтобы начать вывод «сил России», поддержку восстановления территориальной целостности Украины и также увидеть внедрение политических шагов в соответствии с Минскими соглашениями», — сказал Волкер, сообщает украинское госинформагенство «Укринформ».

Представитель Вашингтона в своей речи выразил уверенность в том, что руководство ДНР и ЛНР никаких ключевых решений не принимает, поэтому говорить нужно с Кремлем.

«Так называемые сепаратисты, которые представлены на встречах в Минске, на переговорах, которые проходят каждые две недели, также могут быть услышаны. Но те, кто принимает решение, — это на самом деле Россия. И мы должны об этом помнить», — добавил Волкер.

Спецпредставитель Госдепа напомнил, что российская сторона в первую очередь пытается продвигать выполнение политического блока Минских договоренностей, однако Украина настаивает на выполнении сначала вопросов безопасности, таких как прекращение огня, отвод тяжелых вооружений. В то же время Волкер считает, что российский вариант размещения миротворцев ООН в Донбассе не будет содействовать эффективности миссии.

«Концепция России — это только защита наблюдателей ОБСЕ и отсутствие контроля над границей со стороны международных сил, а также никакого вопроса о тяжелом вооружении. Мы же более существенно предлагаем — общие миротворческие силы, которые будут отвечать за безопасность во всем регионе и для мониторинга и контроля всего вооружения, а также для украинско-российского контроля. Это создаст условия, когда другие аспекты Минских договоренностей могут быть осуществлены», — подытожил Волкер.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал участников форума, что в Донбассе под видом военизированных формирований ДНР и ЛНР действует оперативная группировка якобы «российских войск» в составе 1-го и 2-го армейских корпусов, которые приписаны к 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Штатная численность этих корпусов — 35,5 тыс. человек.

«Общая штатная численность группировок 1-го и 2-го армейских корпусов 8-й армии РФ: военнослужащих — 35,5 тысячи, танков — 478, бронемашин — 848, артиллерийских систем, минометов — до 750, реактивных систем залпового огня — 208, противотанковых средств — 363, средств противовоздушной обороны — 419», — рассказал Аваков.

Министр пояснил, что эти соединения якобы усилены «подразделениями из состава округов, видов, родов войск РФ, которые действуют на ротационной основе».

В то же время заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко выразил мнение, что «Кремль уже не верит в быструю победную войну против Украины».

«Героическое сопротивление украинских войск вынудило Москву сменить тактику — направить основные усилия на дестабилизацию ситуации внутри Украины», уверен Кононенко.

«Главная угроза — это подрыв ситуации изнутри. То, что мы видим, — основные направления российских спецслужб сейчас идут внутрь страны. Уже никто не верит в быструю и молниеносную войну, наши противники рассчитывают, что власть можно изменить изнутри, путем подкупа, договоренностей или других дел. Идет целенаправленная работа по подготовке к президентским выборам 2019 года», — считает Кононенко.

В свою очередь, украинский военный эксперт Олег Жданов также отметил, что Кремль упустил момент для повышения градуса напряженности в войне в Донбассе. По его словам, последние события в Луганске не повлияют на военную обстановку.

«Это вооруженный конфликт очень низкой интенсивности, фактически замороженный. Постреливают. Мы несем потери. Обстрелы намного уменьшились, потери тоже уменьшились, но стрельба не прекратилась. То есть мирных переговоров быть не может — война продолжается», — сказал Жданов, передает «Обозреватель»

Он прогнозирует, что «на таком уровне все будет продолжаться и дальше, потому что инициатива со стороны России уже упущена, и поднимать градус напряженности будет уже очень опасно и больно».

При этом Жданов напомнил о новом пакете санкций США, которые, по его мнению, больно ударили по военно-промышленному комплексу РФ, поскольку «33 из 39 пунктов ноябрьских санкций касаются предприятий ВПК России».

«Если на рынке углеводородов цена на нефть как-то держится, потому что никто не хочет совсем обваливать цену, то рынок вооружений — это второй источник иностранной валюты для РФ, это для них очень больно», — рассказал Жданов.

Украина идет в НАТО

Кроме того, 28 ноября в Брюсселе проходит заседание межпарламентского совета Украина — НАТО. Как отметила сопредседатель межпарламентского совета, первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, Украина ожидает от альянса сигнала относительно возможного членства.

«В Брюсселе продолжается совместное заседание Межпарламентского совета Украина — НАТО. Это важная площадка, которая не только позволяет усилить межпарламентский диалог со странами — членами альянса, но и обменяться мнениями с высокопоставленными чиновниками этой безопасностно-политической организации… Депутаты ВР, которые представлены в делегации, занимают общую позицию: мы выступаем за усиление сотрудничества с альянсом и ждем сигнала относительно возможного членства», — отчитывается Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, действия России в «Донбассе и Крыму фактически блокировали присоединение Украины к альянсу».

«…Отказ Украине и Грузии в ПДЧ в 2008-м — это была огромная ошибка, и она развязала руки РФ, позволила агрессию против Украины и Грузии», — считает одна из руководителей парламента Украины.

Она сообщила, что в рамках совета прошла интересная дискуссия относительно методов и угроз гибридной войны.

«В этой проблематике Украина уже может делиться опытом противодействия гибридным угрозам в сфере кибербезопасности с нашими партнерами», — рассказала Геращенко.

При этом член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель украинской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз сообщила, что в 2020 году Силы специальных операций ВСУ могут войти в силы быстрого реагирования НАТО.

«Военный представитель Украины при НАТО, генерал-лейтенант Владимир Аскаров сообщил, что в 2020 году Силы специальных операций ВСУ могут войти в Силы быстрого реагирования НАТО. Надеюсь, что мы сохраним темпы развития, что позволит за два года интегрировать этот род сил в оперативные силы альянса», — отметила Фриз 28 ноября.

Украинская бронетехника поражает противника на расстоянии 5 км

Кроме того, 28 ноября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинский БТР-4МВ1 стал новым уровнем украинской военной техники для ВСУ.

«Новый украинский БТР-4МВ1 — сверхмощная военная машина, модернизированная в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО. БТР усилен оптико-электронным прицелом с мощным тепловизором и высокоточной цифровой системой ведения огня. Экипаж способен уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении Порошенко на его странице в Facebook.

При этом пресс-служба госконцерна «Укроборонпром» проинформировала, что «Научно-технический комплекс «Завод точной механики» отгрузил в воинские части министерства обороны Украины новую партию пушек ЗТМ1 и ЗТМ2.

Благодаря боевому модулю «Стилет», оснащенному 30-мм автоматической пушкой, 30-мм автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом, а также высокоточным противотанковым комплексом «Барьер», БМП-1УМД получила мощную огневую прочность.

Такой арсенал вооружения обеспечивает уничтожение не только живой силы и легкобронированной техники, но и танков противника на расстоянии до 5 км.

Таким образом, «Завод точной механики» полностью выполнил Государственный оборонный заказ на 2017 год, опережая утвержденный график.

«За 10 месяцев 2017 года предприятием изготовлено 250 пушек ЗТМ1 и ЗТМ2, а также около полумиллиона единиц звеньев различных модификаций. Тем самым завод обеспечил потребности министерства обороны Украины и предприятий оборонного промышленного комплекса в полном объеме», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что количество изделий, изготовленных «Заводом точной механики» по Государственному оборонному заказу в 2017 году, было крупнейшим за всю историю заказов со стороны министерства обороны Украины.

Как сообщалось ранее, Литва первой передала Украине летальное вооружение еще в 2014 году. В ноябре 2017 года парламент Литвы опубликовал проект постановления о передаче Украине военной помощи стоимостью почти 2 млн евро.

«Правительство Литвы приняло решение передать с безвозмездным правом собственности минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1,931 миллиона евро на 1 октября 2017 года», — отмечается в тексте документа.

Напомним, в октябре 2017 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в ВСУ по стандартам НАТО прошли подготовку и выполняют задачи в Донбассе девять батальонов. В настоящее время военные США проводят обучение военнослужащих десятого батальона.

«Уже девять батальонов у нас подготовлено по таким стандартам», — сказал Муженко.

По его словам, определенная в стратегическом оборонном бюллетене Украины задача перейти на стандарты НАТО до конца 2020 года является «амбициозной задачей».