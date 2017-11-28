Нижний Новгород, 28 ноября, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Дольщикам трех проблемных домов пообещали содействие в решении их проблем на первом официальном приеме граждан в приемной президента РФ, который 28 ноября провел врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. На прием пришли две инициативные группы дольщиков «Квартала Европейский» (застройщик — компания «Квартстрой НН») и некоммерческое партнерство «Дольщики Ошары».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Инициативная группа дольщиков домов №6−7 и 6−8 по ул. Тимирязева в «Квартале Европейский» пытается получить проектно-сметную документацию по своим домам, чтобы было проще вести диалог с потенциальными инвесторами. В настоящее время документы приобщены к уголовному делу. Дольщики просят губернатора оказать содействие в их получении.

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Кроме того, представители инициативной группы домов 6−5 и 6−6 по ул. Тимирязева в «Квартале Европейский» попросили врио губернатора помочь с ускорением ввода объектов в эксплуатацию. В настоящее время, по данным регионального минстроя, строительная готовность домов более 99%. Однако на финишной прямой у дольщиков могут закончиться средства на благоустройство и устранение выявленных незначительных строительных недостатков. Кроме того, появилась техническая сложность — материал для засыпки эксплуатируемой кровли при минусовой температуре невозможно укладывать, так как смесь замерзает.

В ходе встречи дольщиков и врио губернатора представитель регионального минстроя предложил организовать временные тепловые укрытия, где смесь будет отогреваться. По итогам встречи минстрою было дано поручение немедленно подключиться к вопросу и помочь дольщикам не только с техническими сложностями, но и с прохождением процедуры ввода комплекса в эксплуатацию.

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Также в ходе встречи обсуждался вопрос поиска потенциальных инвесторов. Дольщики сообщили, что к ним уже обратился один из застройщиков с предложением достроить все объекты «Квартстрой-НН» в Нижнем Новгороде в обмен на предоставление всех земельных участков «Квартстроя», в том числе тех объектов, по которым не начато строительство.

«Мы готовы рассматривать предложения любых благонадежных инвесторов, обсуждать с ними условия. Но каждое такое обращение будем проверять, выяснять репутацию компании», — заявил Никитин.

По данным НИА «Нижний Новгород», инвестором, готовым взяться за достройку домов «Квартстроя», является ПАО «Орёлстрой».

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее Глеб Никитин уже встречался с одной из групп нижегородцев, пострадавших от действий компании «Квартстрой-НН» — дольщиками ЖК «Новинки Смарт Сити». Глава региона пообещал им, что участок, на котором находится недостроенный жилой комплекс, будет передан из федеральной собственности в областную. После этого будет начат поиск нового застройщика.

По словам Никитина, соответствующее распоряжение правительства России уже «на выходе».

Ранее Минстрой РФ предложил обманутым нижегородским дольщикам, пострадавшим при строительстве ЖК «Новинки Смарт Сити», объединиться в НКО, которая должна будет выбрать нового подрядчика для достройки домов.

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Дольщики опасаются объединяться в НКО, так как считают, что в этом случае им придется достраивать дома исключительно за свой счет — неизвестно, в каком объеме и в какие сроки будут поступать деньги от областного правительства.

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Нижегородские дольщики массово рассылают просьбы о помощи президенту РФ

После этого дольщики организовали массовую рассылку писем на имя президента РФ, в которых они заявляют, что надежды на «нищий бюджет области» у них нет, и просят выделить деньги на достройку их домов из федерального бюджета.