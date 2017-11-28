Москва, 28 ноября, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Церемония предания земле капсулы с прахом Дмитрия Хворостовского прошла 28 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Дмитрий Хворостовский

Одна из двух капсул с прахом оперного певца захоронена недалеко от могил артиста Михаила Жарова, писателя Фазиля Искандера и других деятелей культуры.

Вторая капсула, согласно завещанию Хворостовского, будет захоронена в Красноярске, на родине знаменитого певца.

Родные и близкие Дмитрия Хворостовского проводили его в последний путь. В церемонии принимали участие почитатели его таланта, друзья и коллеги.

Как сообщало ИА REGNUM, всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне в возрасте 55 лет после тяжелой продолжительной болезни.