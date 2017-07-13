Челябинск, 28 ноября, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Челябинский областной суд поставил точку в громком деле о подмене детей. ЧП случилось ещё в Советском Союзе в 1987 году. За ошибку медиков жительница Южного Урала Зоя Т. получит миллион рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Virvoreanu-Laurentiu Из детства

Решение по иску гражданки 23 августа вынес Центральный районный суд Челябинска. Ответчиками были областной перинатальный центр, Минздрав России, Минздрав Челябинской области, Минфин России и правительство Южного Урала. За подмену детей в областном родильном доме Зоя Т. требовала 10 млн рублей.

Районный суд частично удовлетворил требования женщины. Ей был присуждён миллион рублей. Эти деньги должно выплатить Министерство финансов России.

Данное решение не устроило ни одну из сторон. Сегодня, 28 ноября, областной суд поставил в данном деле точку. Решение Центрального районного суда оставлено без изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зоя Т. ещё в 1987 году заявила сотрудникам родильного дома о том, что ей подменили ребёнка. В итоге русская девочка оказалась в башкирской семье, а башкирка — в русской.

Рожали женщины в роддоме на улице Тимирязева. Зоя Т. отмечает, что сразу же заявила медикам о подмене. Но те списали эти слова на послеродовой стресс.

Из-за внешности ребёнка в одной из семей возникали скандалы. В итоге глава семьи оказался в колонии за убийство односельчанина на почве ревности, а мать спилась. Дети оказались в детском доме.

Через много лет Зоя Т. и её биологическая дочь, наконец, встретились. Тест на ДНК показал их родство.