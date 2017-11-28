Калуга, 28 ноября, 2017, 18:47 — ИА Регнум. 28 ноября в Калуге состоялся Форум институтов развития Центрального федерального округа в рамках ежегодного регионального промышленно-инновационного форума.

Пресс-служба правительства Калужской области На форуме

Диалог руководителей региональных органов власти, государственных институтов развития, банков и представителей бизнеса на одной деловой площадке организовали Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, «Деловая Россия», «Опора России» и Фонд развития промышленности.

В числе участников пленарного заседания Форума — заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Ольга Атюкова, губернатор области Анатолий Артамонов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, заместитель председателя коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков. Модераторами выступили член Правления РСПП — председатель комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин и председатель Общественного совета Минпромторга РФ Антон Данилов-Данильян.

Приветствие организаторам и участникам направил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул высокую значимость Форума для обсуждения «актуальных вопросов развития промышленности в стране».

В своем выступлении Анатолий Артамонов отметил, что данное мероприятие важно тем, что все участвующие в нем стороны могут обозначить свою позицию, обсудить проблемные вопросы и прийти к общим решениям, которые будут способствовать повышению эффективности бизнеса. Роль институтов развития, по его мнению, в последние годы возрастает: «Те проекты, которые Калужская область реализует при их поддержке — успешные, и это самое главное». Одновременно губернатор отметил необходимость дальнейшего улучшения данной сферы, повышения ее доступности и привлекательности для бизнеса.

Александр Шохин, в свою очередь, также говорил о важности решения задачи развития в стране условий для реализации промышленных проектов. Он назвал несколько направлений совершенствования деятельности институтов развития, в том числе в части сокращение избыточного количества документов для получения господдержки, сроков рассмотрения заявок, повышения уровня электронного взаимодействия с заемщиками и другие. По словам Александра Шохина, практика участия в экспертных и наблюдательных советах институтов развития представителей бизнес-объединений, сложившаяся в последнее время, способствует позитивным изменениям. «В этом одна из заслуг таких форумов», — резюмировал он. Президент РСПП напомнил, что Форум институтов развития ЦФО проводится в этом году во второй раз, «что говорит о потребности общения в таком формате».

По мнению Ольги Атюковой, на встречах такого уровня «рождаются поправки в законы». Она напомнила, что в соответствие с Указом Президента России Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» возрастает роль субъектов в повышении инвестиционной привлекательности территорий и улучшений условий для работы бизнеса.

Выступления других участников заседания касались вопросов поддержки экспорта, проектов крупных и малых компаний, в том числе инновационных, диверсификации производства в ОПК, развития бизнеса в моногородах. В рамках Форума работали секции по темам: инструменты финансирования проектов и поддержка экспорта российских компаний, круглый стол по межрегиональному взаимодействию.

Состоялось подписание соглашений о сотрудничестве Фонда по поддержке социальных проектов с Фондом развития промышленности и Национальным Агентством прямых инвестиций.

Калужский промышленно-инновационный форум будет работать до 30 ноября включительно.