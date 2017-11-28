Вильнюс, 28 ноября, 2017, 18:31 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 28 ноября, стартовала так называемая «чековая лотерея», жителей призывают требовать у продавцов товаров и услуг кассовые чеки, которые можно будет разыграть в специальной лотереи и получить денежный приз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Чековой лотерее», которая будет длиться год, каждую неделю можно будет выиграть 10 денежных призов по 200 евро, а каждый месяц — приз в 5 тыс. евро. В игре будут участвовать чеки, полученные за товары или услуги, количество чеков, регистрируемых одним человеком, не ограничено, необходимо лишь сохранить оригиналы чеков.

Участвовать могут жители старше 14 лет, чек необходимо регистрировать на специальном сайте лотереи. Предусмотренный годовой призовой фонд составляет 173 тыс. евро. Чековая лотерея инициирована как одна из мер сокращения теневой экономики.

«Вклад общества в сокращение теневой экономики очень важен. Простые и не требующие больших затрат действия, которые совершает каждый из нас, то есть требование к продавцам товаров и услуг выдать чек кассового аппарата или другой документ, подтверждающий оплату, эффективно меняют действия контролирующих учреждений, применения соответствующих санкций. Вот поэтому, объявляя начало чековой лотереи, мы приглашаем стать участниками первой в истории Литвы чековой лотереи и активно участвовать в игре, тем самым способствуя тому, чтобы налоги, дополнительно уплачиваемые от обсчитанных доходов, повышали благополучие жителей страны», — говорит заместитель начальника налоговой инспекции Артурас Клераускас.

В Литве по оценкам специалистов теневая экономика составляет 25−30%.