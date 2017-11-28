Высоцк, Ленинградская область, 28 ноября, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Спасатели подняли тело человека, погибшего в результате ночного столкновения лоцманского катера с сухогрузом в районе порта Высоцк в Выборгском районе Ленинградской области. Поиски второго пропавшего при ЧП продолжатся утром в среду. Об этом сегодня, 28 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленобласти.

Szsut.sledcom.ru Подъем затонувшего катера

«Когда начали поднимать катер, рядом было обнаружено тело погибшего. Поднятое судно перевернули, поставили на мель и откачали воду. Оно будет отбуксировано в порт. Поиски второго пропавшего продолжатся уже завтра, в светлое время суток», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили корреспонденту агентства в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, официально личность погибшего пока не установлена, хотя при нем и были обнаружены документы.

Напомним, о столкновении с грузовым судном RMSGooIe и опрокидывании лоцманского катера «Крутояр» оперативным службам стало известно 28 ноября в 03:45. Один человек из троих, находившихся на катере, был спасён и доставлен на берег.

По факту столкновения следственными органами СКР на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

Ни в следственные органы, ни в МЧС родственники находившихся на катере людей на данный момент не обращались.

Напомним, это второе за год трагическое происшествие в Финском заливе вблизи Петербурга. Как сообщало ИА REGNUM, 4 января 2017 года по пути в порт Усть-Луга пропало судно Monni с тремя рыбаками. Только после масштабных поисковых работ 9 января судно обнаружили на дне Финского залива, где оно и покоится до сих пор. Трое членов экипажа так и не были найдены.