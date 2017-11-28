Минск, 28 ноября, 2017, 18:45 — ИА Регнум. В Белоруссии придумали, каким образом обеспечить новые финансовые поступления в бюджет и возродить отрасль по производству велосипедов и мотоциклов. Сегодня, 28 ноября, на семинаре при парламентском собрании Союза Белоруссии и России генеральный руководитель минского ООО «МотоВелоЗавод» Николай Ладутько предложили ввести маркировку конечной продукции и утилизационный сбор на велосипеды.

Bernhard_Staerck Велосипед

Предложение состоит в том, чтобы ввести маркировки на конечную продукцию и на основные запасные части (для велосипедов — велорама), а также ввести утилизационный сбор на вело‑ и мотопродукцию по примеру автомобилестроения, производства сельхозтехники. Такие меры необходимы для создания условий равноценной конкурентной среды, а следовательно, и «для создания инновационного продукта», заявил Ладутько, отметив, что белорусские и российские товары ни в чём не уступают импортным.

В то же время директор российской группы компаний ООО «Веломоторс» Александр Начевкин заявил, что производители просят, чтобы государство повысило размер таможенной пошлины при ввозе в Белоруссию и Россию велосипедов и мотоциклов из других стран с 1% до 20—30%, «чтобы была возможность возрождения этой отрасли» в союзных странах. Для сравнения, в настоящее время почти все (99,99%) велосипеды и мотоциклы — китайского, индийского или вьетнамского производства. При этом ввоз велосипедов и мотоциклов из других стран в Индию, Китай или Вьетнам облагается таможенной пошлиной в размере 120%, не считая налога на добавочную стоимость. Таможенная пошлина при ввозе таких товаров в страны ЕС составляет 48,5%, напомнил генеральный директор ООО «Веломоторс».

Руководитель белорусского ООО «МотоВелоЗавод» сообщил, что российское и белорусское предприятия планируют развивать сотрудничество. В частности, в скором времени стороны должны определить условия создания собственного совместного предприятия. Если власти примут предложения производителей вело‑ и мототехники, то они готовы открыть новые заводы на территории Союзного государства уже в течение восьми лет.

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На интернет-форумах эту инициативу уже начали активно обсуждать. В частности, пользователи предлагают введение новых налогов («ввести утилизационный сбор на правительство»), а также предлагают пересадить всех чиновников на велосипеды.

«Я заметил, что все людоедские идеи сначала на Белоруссии испытывают, а потом внедряют в РФ… так что ждем», — отмечает пользователь grouse на форуме yaplakal.com.

«Дай покаркаю: еще заставят на права сдавать, номера ставить и страхование ОСАГу на лисапеды распространят»,— пишет LFisher, добавляя, что дело кончится введением налога на сам велосипед.

Напомним, что утилизационный сбор в Белоруссии оплачивается с 2014 года при ввозе автомобиля из любой другой страны. Эти деньги поступают в бюджет, далее их направляют на утилизацию неэксплуатируемых автомобилей. Исключение — только для машин белорусского производства, автомобилей старше 30 лет с оригинальными запчастями и не предназначенных для коммерческого использования. В случае неуплаты сбора средства могут взыскивать принудительно. Такое требование распространяется на всех граждан Белоруссии и не затрагивает лишь иностранных граждан, беженцев, сотрудников дипломатических организаций и консульств.

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Причем с февраля 2017 года, согласно постановлению совета министров, в республике утилизационный сбор увеличился в 1,65 раза для юридических и в 8,25 раза для физических лиц. Размер сбора составляет чуть меньше 500 белорусских рублей (около 14,5 российских) за машину не старше трех лет и около 740 белорусских рублей (21,7 белорусских) за автомобиль постарше. Официально заявлено, что это необходимо, чтобы урегулировать ввоз машин с территории ЕАЭС и уменьшить отток денег в другие государства.

Отметим также, что сегодня на семинаре при парламентском собрании Союза Белоруссии и России председатель постоянной комиссии палаты представителей национального собрания Белоруссии по экономической политике Владислав Щепов, комментируя предложение Начевкина и Ладутько, заявил, что прежде чем вводить утилизационный сбор на велосипеды, необходимо изучить экономическое обоснование реализации проектов. К тому же сейчас нельзя «рубить сплеча», когда республика рассматривает вопросы ВТО и Евразийского экономического союза, а тема ввозных пошлин, утилизационного сбора может рассматриваться только всеми членами ЕАЭС. Инициатива может быть поддержана только если не помешает «нормальной конкуренции».