Москва, 28 ноября, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отреагировать на ситуацию с задержанием обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолётова и продюсера ВГТРК Марины Сафроновой в столице Молдавии. Соответствующее заявление сделала сегодня, 28 ноября, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Drive2.ru Свобода слова

«Учитывая упорное нежелание Кишинёва соблюдать основополагающие принципы свободы слова и стремление молдавских властей изолировать своё население от альтернативных точек зрения, рассчитываем на оперативную реакцию на ситуацию в форме публичной оценки со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира», — сказала Захарова.

Также она подчеркнула, что МИД РФ и сотрудники российского посольства в Кишинёве находятся в оперативном контакте с задержанными молдавскими властями журналистами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в международном аэропорту Кишинёва при прохождении паспортного контроля были задержаны обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолётов и продюсер ВГТРК Марина Сафронова.

Известно, что Самолётов и Сафронова приехали в Кишинёв к своим друзьям, чтобы показать им фильм о космонавтике, который они сняли семь лет назад.