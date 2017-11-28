Москва, 28 ноября, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Предложение президента России, лидера ОНФ Владимира Путина о продлении программы материнского капитала и введении дополнительных возможностей его использования поможет людям заниматься планированием семьи и позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, заявила член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Архангельской области, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Валентина Агабабаева-Шебашева. Дома. 1955

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 г. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 гг. Также президент России предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со вторым или третьим ребенком. Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

«Президент России всегда говорит о повышении рождаемости в России и делает все для того, чтобы ее поддерживать. Утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 — 2022 гг., с 2018 по 2027 г. в стране пройдет Десятилетие детства. И сегодня глава государства предложил сделать еще один важный шаг по поддержке семей. Действительно, программу материнского капитала необходимо продлить, чтобы люди могли планировать семью, быть уверенными в завтрашнем дне и будущем своих детей», — заявила Елена Вторыгина.

Запуск специальной программы по ипотеке для семей со вторым или третьим ребенком — это то, что может сделать жилье для молодых семей доступнее, уверена Вторыгина.

«В большинстве регионов пока что ипотека является неподъемной для молодых семей. Предложение главы государства может изменить эту ситуацию. При повышении доступности жилья у многих семей появится возможность иметь много детей. Это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране», — подчеркнула она.

В свою очередь член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области, член Совета Федерации Татьяна Кусайко считает, что предложение Президента РФ в первую очередь направлено на продолжение реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации.

«Продление действия программы материнского капитала и расширение сферы его применения непреложно в целях сохранения рождаемости не ниже существующих показателей, а также ее стимулирования. К сожалению, в последнее время наблюдается обострение демографической ситуации в стране, поэтому применяемые меры действительно необходимы. Отмечу, что предложение президента говорит о том, что государственная политика направлена на недопущение ухудшения ситуации с рождаемостью в нашей стране, в первую очередь на поддержку малообеспеченных и многодетных семей, — подчеркнула Татьяна Кусайко

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