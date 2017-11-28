Москва, 28 ноября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. По количеству больниц Российская Федерация приблизилась к показателям 1913 года. Об этом 28 ноября на пресс-конференции заявил заместитель председателя комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Павел Грудинин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лодка

«Люди, которые собираются в «Космосе», они вообще не понимают, что происходит в стране, — заявил он, комментируя слова мэра Москвы о 15 млн лишних людей, сказанные в гостинице «Космос», где недавно проходил российский общегражданский форум. — Они в «космосе», и поэтому делают такие заявления. Рядом с ним сидел Алексей Кудрин. Он не прервал мэра и не сказал, что в РФ нет лишних людей. Крестьян можно загрузить работой, но только тогда, когда есть потребление. Ещё сто лет назад один человек (Владимир Ленин — прим. ИА REGNUM ) говорил, что власть довела людей до нищенства, и поэтому они не могут купить качественные продукты. Они покупают некачественные. В результате мы получили, что вместо молока покупают молочные и сырные продукты, вместо мяса — соевые заменители. Всё это суррогаты».

По мнению Грудинина, государство не хочет навести порядок, так как, чтобы люди стали покупать более качественную пищу, им нужно больше денег. В противном случае они начинают экономить на еде, покупая продукцию низкого качества.

«Впереди нас ждёт большая яма, — заявил Грудинин. — Мы достигли уровня больниц 1913 года. Таков результат модернизации, сокращений и оптимизации. Людям некуда обратиться. Средняя зарплата в сельском хозяйстве — 20 тыс. рублей. Как можно прожить на эту сумму семье из трёх человек? За 10 лет количество занятых в сельском хозяйстве человек уменьшилось на 1 млн 400 тыс., а 58% комбайнов возрастом 10 лет и старше. Модернизации никакой нет и не будет».

Напомним, что в рамках упомянутого выше форума Сергей Собянин заявил:

«У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учётом новых технологий производительности на селе по большому счёту не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо ещё кто-то».

Кроме того, по его данным, производительность труда в Москве якобы в 2,5 раза выше средней по стране и в 5—7 раз выше, чем в сельской местности. К сожалению, градоначальник не уточнил, на чём вообще основываются озвученные им показатели. Какими исследованиями они подкреплены? Кто и когда их проводил? Ответы на эти вопросы могли бы добавить убедительности словам Собянина, дабы люди хоть раз могли отнестись к ним с доверием.

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