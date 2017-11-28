Ташкент, 28 ноября, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Узбекистану переданы факсимильные копии пяти древних рукописей, которые ранее хранились на территории республики, но по различным обстоятельствам были вывезены в зарубежные коллекции, сообщает 28 ноября Uzbekistan Today.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР Хранитель музея

Передача состоялась в рамках медиафорума «Перекресток времен: великое наследие прошлого — основа просвещенного будущего».

Отмечается, что народу и правительству Узбекистана переданы копии пяти рукописей: Корана из Катта Лангара, «Дивана султана Хусейна Байкары», «Раузат-ас-Сафа» («Сад чистоты»), «Миражнаме», «Уложения Темура».

Копии были созданы во всемирно известных европейских типографиях, которые максимально точно отразили копии оригиналов, используя наиболее приближенные к подлинному фолианту тип бумаги и золотое вкрапление.

Как сообщало ИА REGNUM, Институт восточных рукописей Российской академии наук планировал передать Узбекистану одну из древнейших копий Корана Османа. Вышеупомянутый Коран из Катта Лангара является редким экземпляром Корана Османа.