Москва, 28 ноября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. В Госдуме нашли решение проблем «замурованных» в подвалах жилых домов кошек и собак, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

doanme Кошка

Сложилась противоречивая ситуация. Согласно постановлению Госстроя от 2003 года «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» должна быть обеспечена защита помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак. При этом в том же документе прописано, что продухи (отверстия) в цоколях должны быть открыты. В результате сложилась практика, когда все продухи и чердачные окна закрыты, а животные оказываются заживо запертыми в подвалах и чердаках, поэтому жители самостоятельно открывают продухи.

В этой связи на заседании круглого стола в Госдуме принято решение обратиться к замглавы правительства Дмитрию Козаку, который курирует ЖКХ, изменить технический регламент по эксплуатации жилищного фонда так, чтобы в подвалы домов могли проходить кошки.

Документ, считают в Госдуме, надо изменить так, чтобы были соблюдены меры антитеррористической безопасности и одновременно чтобы в подвалы могли проходить животные, иначе всё это подпадает под жестокое обращение с животными.

Зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы, поскольку это приводит к массовой гибели животных.