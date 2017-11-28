Москва, 28 ноября, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы отказал защите Алексея Улюкаева в ходатайстве о вызове на допрос главы компании «Роснефть» Игоря Сечина, сообщает 28 ноября пресс-служба суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Продолжается судебное следствие по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве и получении крупной взятки.

Напомним, защита Улюкаева уже в пятый раз ходатайствовала о вызове Сечина, который по разным причинам так и не явился в суд.

Прения сторон в рамках этого дела будут проходить с 4 декабря. При этом адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе заявила, что раз Сечин не явился в суд, то гособвинение и суд не смогут ссылаться в ходе прений на его показания, как на не исследованые в ходе процесса.

Ранее прокурор просил огласить показания свидетеля Сечина по делу Улюкаева, данные им следователям, но защита возразила, указав, что на стадии следствия не была проведена очная ставка Сечина и Улюкаева, а следовательно, показания этого свидетеля без его явки на заседание не могут быть оглашены.

Суд отказал прокурору в оглашении показаний главы «Роснефти» по делу Улюкаева.

Напомним, Сечин объяснил причину своей неявки плотным рабочим графиком до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, Улюкаев 28 ноября заявил журналистам, что в свободное от судебных заседаний время читает художественную литературу.