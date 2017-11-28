Ярославль, 28 ноября, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области заключило соглашение с ООО «Интер-Отель» по строительству пятизвездочной гостиницы на Волжской набережной, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства.

Ольга Мазанова Эскизы здания, которое ранее планировали построить на Волжской набережной

Региональные власти заключили соглашение с ООО «Интер-Отель» об обеспечении реализации инвестиционного проекта «Строительство гостиничного комплекса «пять звезд» на Волжской набережной в г. Ярославле».

В 2012 году «Интер-Отель» обратился в мэрию Ярославля за разрешением на строительство гостиницы рядом со Стрелкой и Митрополичьими палатами. Эта тема вызвала большой общественный резонанс, после чего городские власти отказали в выдаче разрешения под тем предлогом, что отель нарушит исторический облик центра города и обзор памятников архитектуры.

Застройщик попытался оспорить это решение в суде и потерпел неудачу. Он обратился в арбитраж, затем в арбитраж высшей инстанции, но везде проиграл. В результате в 2014 году «Интер-Отель» после долгого судебного спора отказался от строительства гостиницы на Волжской набережной.

«Суд уже запрещал строить отель на Волжской набережной, но правительство вынесло решение которое игнорирует решение суда. Если власти собираются воплощать проект, который был запрещен, то градозащитники обратятся в прокуратуру. Если же будет другой проект, то, думаю, следует провести архитектурный конкурс. Эта территория требует к себе бережного отношения и если строить там здание, то оно должно быть если не «дословной» копией стоявших там ранее зданий, то хотя бы иметь большую схожесть с ними», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Участок региональные власти передали в аренду ООО «Интер-Отель» без проведения торгов на срок 5 лет.