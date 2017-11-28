Ташкент, 28 ноября, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Для повышения качества медико-санитарной помощи в сельской местности Узбекистана совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил заем в размере $45 млн, сообщили 28 ноября в пресс-службе банка.

Советский плакат

По словам специалиста по здравоохранению департамента Центральной и Западной Азии АБР Мегана Кунахана, банк будет работать с правительством Узбекистана для повышения качества обслуживания населения посредством передачи современного оборудования и повышения квалификации врачей.

В АБР считают, что показатели в здравоохранении Узбекистана были повышены после обретения независимости в 1991 году. По мнению банка, в стране назрела необходимость расширения охвата первичной медико-санитарной помощи для сокращения преждевременной смертности.

В рамках проекта АБР предполагается предоставление медицинской техники для 793 новых семейных поликлиник, образованных на базе сельских врачебных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал ситуацию в здравоохранении страны. По словам главы государства, одной из актуальных проблем остается низкое качество медицинских услуг в регионах. Для получения квалифицированной помощи жители республики приезжают в Ташкент, что вызывает недовольство людей.

Для решения данной проблемы в регионы были направлены ведущие специалисты в качестве руководителей медицинских учреждений.

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