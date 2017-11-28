Нижний Новгород, 28 ноября, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Нижегородская область заняла 53 место среди всех российских регионом в так называемом «рейтинге Оливье», подготовленном Росстатом. Рейтинг рассчитывается исходя из стоимости набора продуктов питания, необходимого для приготовления порции салата «Оливье» на 4 человек.

Justsovet.ru Ингредиенты для салата «Оливье»

По версии Росстата, в состав продуктового набора входят консервированные огурцы и зеленый горошек, картофель, морковь, яйца куриные, вареная колбаса, репчатый лук и майонез.

Стоимость приготовления расчетной порции салата в Нижегородской области на октябрь 2017 года составила 279,96 рубля. По сравнению с аналогичной датой 2016 года она выросла на 2,69%.

В среднем по России приготовление салата обходится в 311,83 рубля. Дороже всего салат «Оливье» обойдется жителям Чукотки — 526,32 рубля. Дешевое всего «Оливье» готовить в Калмыкии — 229,54 рубля.

Также Росстат рассчитал стоимость салата «Селедка под шубой» для различных регионов России. В списке ингредиентов — сельдь соленая, картофель, свёкла, морковь, яйца, лук и майонез.

В этом рейтинге Нижегородская область находится на 64 месте. Стоимость приготовления салата составила 137,47 рублей. При этом за год она снизилась на 2,63%.

В Росстате отмечают, что стоимость рассчитана на основе единых условных норм продуктов питания, входящих в состав салата, и официальной статистической информации о средних потребительских ценах на них по субъектам Российской Федерации.